Canlı Canlı Erdoğan: Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük hali aldı gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daki bir iftarda yaptığı konuşmada, "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı gidiyor" dedi. Erdoğan, "Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, düzenli gelir sağladıktan sonra bu kayıpları kısa sürece telafi ederiz" şeklinde konuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...