Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu

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DHA'nın haberine göre İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında polisin yaptığı çalışmalarda 120 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Düzensiz göç akışı bir süredir siyasetin başlıca konuları arasındaydı ve siyasi polemiklere konu oluyordu.

İstanbul Valiliği, dün yaptığı bir açıklamada İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancı uyruklu kişinin yasal olarak bulunduğunu belirtti.

Valilik, 1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında 25 bin 644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını, neredeyse 9 bin kişi ülkelerine sınır dışı edilirken 12 bin 684 kişinin sınır dışı işlemleri için farklı şehirlerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini söyledi.

Düzensiz göç: İstanbul Valiliği üç ayda 25 bin göçmen hakkında işlem yapıldığını açıkladı - BBC News Türkçe