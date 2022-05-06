Pınar Gültekin’in annesi hakkında dava açıldı

DHA Copyright: DHA

DHA'nın haberine göre Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya duruşma salonunda "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek" diyen anne Şefika Gültekin hakkında dava açıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek, anne Gültekin hakkında kamu davası açıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kaybolmuştu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Pınar Gültekin: 27 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu, cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı - BBC News Türkçe