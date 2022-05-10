Canlı

Türkiye Bankalar Birliği: Kur korumalı mevduat ile MB rezervleri 9 milyar dolar arttı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Kur korumalı mevduat ile Merkez Bankası rezervlerinin 9 milyar dolar arttığını söyledi. Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduat hesaplarının 22 Nisan itibariyle 782 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Türkiye Bankalar Birliği: Kur korumalı mevduat ile MB rezervleri 9 milyar dolar arttı

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Kur korumalı mevduat ile Merkez Bankası rezervlerinin 9 milyar dolar arttığını söyledi.

    Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduat hesaplarının 22 Nisan itibariyle 782 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

    Aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü de olan Çakar, süresi dolan mevduatın yüzde 90'ının yenilendiğini de söyledi:

    Alpaslan Çakar
    Copyright: Ziraat Bankası
    Quote Message: Bireylerde 8 milyar dolar, tüzelde 11 milyar dolarlık bir yabancı paranın TL'ye geçtiğini görüyoruz. Bizim bilançolarımızın pasifinde mevduat var, ve öz kaynaklarımız var. Bizim mevduatın yapısında yabancı para çok ciddi anlamda artmıştı. KKM ile ile TL likidimiz arttı. Merkez Bankasıyla swap yapıyorduk. Bunun bir maliyeti vardı. KKM ile likidimiz oldu. Merkez Bankası net rezervinin kur korumalı mevduat ile 9 milyar dolar arttığını görüyoruz"

    Çakar, kurdaki yukarı yönlü hareket için ise “Kurda yukarı hareket çok beklemiyorum, bu seviyelerde hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.

Yukarı dön