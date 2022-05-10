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Türkiye Bankalar Birliği: Kur korumalı mevduat ile MB rezervleri 9 milyar dolar arttı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Kur korumalı mevduat ile Merkez Bankası rezervlerinin 9 milyar dolar arttığını söyledi. Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduat hesaplarının 22 Nisan itibariyle 782 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Türkiye Bankalar Birliği: Kur korumalı mevduat ile MB rezervleri 9 milyar dolar arttı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Kur korumalı mevduat ile Merkez Bankası rezervlerinin 9 milyar dolar arttığını söyledi.
Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduat hesaplarının 22 Nisan itibariyle 782 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.
Aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü de olan Çakar, süresi dolan mevduatın yüzde 90'ının yenilendiğini de söyledi:
Çakar, kurdaki yukarı yönlü hareket için ise “Kurda yukarı hareket çok beklemiyorum, bu seviyelerde hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.