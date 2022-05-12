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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Halk nefessiz kalmışken, aydınlar aktif tutum almalı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere yazdığı açık çağrı mektubunda gelecek seçimlerin önemine işaret etti ve aktif tutum alınması çağrısında bulundu. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Halk nefessiz kalmışken, aydınlar aktif tutum almalı

    Demirtas
    Copyright: Getty Images

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere yazdığı açık çağrı mektubunda gelecek seçimlerin önemine işaret etti ve aktif tutum alınması çağrısında bulundu.

    Demirtaş, eşi Başak Demirtaşar acılığıyla gönderdiği mektubunda "Bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz, hiç kimsenin ve hiçbir kesimin dışlanmadan Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında yeniden inşa sürecine dahil edilmesini talep etmeniz çok önemli olacaktır. Ayrıca yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların daha da artmaması için kesintisiz şekilde sürece dahil olmanız, tam demokrasi talebinizi sürekli şekilde görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal ihtiyaçtır. Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken aktif bir tutum almak sizler gibi aydınların tarihsel sorumluluğudur."

    Bu çerçevede, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti genel başkanlarının imzasına açılacak bir “Demokrasi Sözleşmesi” yazılabileceğini belirten Demirtaş, “Aydınlar Heyeti”kurulabileceğini, “Bir Hayalimiz Var” adıyla bir konferans düzenlenebileceğini önerdi.

  2. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle 9 vali görevden alındı, 10 ilin valisi yer değiştirdi

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle, 9 ilin valisi görevden alındı. 10 ilin valisi ise yer değiştirdi. Görevden alınan 9 vali arasında Uşak Valisi Funda Kocabıyık da yer alıyor. Kocabıyık'ın eşi Gezi Parkı davasında çıkan kararları eleştirmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla bu isimler Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı:

    • Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,
    • Bolu Valisi Ahmet Ümit,
    • Van Valisi Mehmet Emin Bilmez,
    • Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu,
    • Bartın Valisi Sinan Güner,
    • Kayseri Valisi Şehmus Günaydın,
    • Uşak Valisi Funda Kocabıyık,
    • Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık
    • Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu

    Valilik görevinden alınan Kırşehir Valisi İbrahin Akın ise Teftiş Kurulu Başkanı oldu.

    Resmi Gazete
    Copyright: Resmi Gazete
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