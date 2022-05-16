Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Gerekli izinler alınmamıştı

Sanatçı Aynur Doğan’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde vereceği konser iptal edildi. İlk aşamada “Yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildiği” gerekçesiyle iptal edildiği duyurulan konser için, tepkilerin ardından belediyeden bir açıklama daha geldi; “gerekli izinlerin alınmadığı” ifade edildi.

20 Mayıs’ta Derince’de verilecek konser için belediye, Pazar günü “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Belediye Başkanı’nın AKP’den olması ve Aynur Doğan’ın konserlerinde Kürtçe şarkılara da yer vermesi, muhalefetten tepkilere yol açtı.

Ardından Derince Belediyesi bir açıklama daha yaparak "Bugün iptal edildiği açıklanan konser organizasyonu, etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak, resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştiğinden dolayı iptal edilmiştir." ifadelerini paylaştı.