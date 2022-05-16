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Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Gerekli izinler alınmamıştı
Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser iptal edildi. İlk aşamada "Uygun olmadığı tespit edildiği" gerekçesiyle iptal edildiği duyurulan konser için tepkilerin ardından belediyeden bir açıklama daha geldi; "gerekli izinlerin alınmadığı" ifade edildi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın çıktı, 300 öğrenci tahliye edildi
Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun ikinci katında yangın çıktı. Öğrenciler yangının ardından tahliye edilirken dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
300 öğrencinin kaldığı beş katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nda sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Oolay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Gerekli izinler alınmamıştı
Sanatçı Aynur Doğan’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde vereceği konser iptal edildi. İlk aşamada “Yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildiği” gerekçesiyle iptal edildiği duyurulan konser için, tepkilerin ardından belediyeden bir açıklama daha geldi; “gerekli izinlerin alınmadığı” ifade edildi.
20 Mayıs’ta Derince’de verilecek konser için belediye, Pazar günü “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir." açıklaması yapıldı.
Belediye Başkanı’nın AKP’den olması ve Aynur Doğan’ın konserlerinde Kürtçe şarkılara da yer vermesi, muhalefetten tepkilere yol açtı.
Ardından Derince Belediyesi bir açıklama daha yaparak "Bugün iptal edildiği açıklanan konser organizasyonu, etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak, resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştiğinden dolayı iptal edilmiştir." ifadelerini paylaştı.