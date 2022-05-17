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Trafik sigortası primleri yüzde 25 artıyor
Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile trafik sigortası haziran ayı primleri mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkında gözaltı kararı
DHA'nın haberine göre İstanbul merkezli beş ilde 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye 'rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında; "Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi."
Operasyon İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerini de kapsıyor.
İstanbul'da bugün 19 Mayıs etkinliği kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacak.
Öğrenci grubunun geçişi sırasında kapatılacak yollar; Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım) Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) ve Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım).
Trafik sigortası primleri yüzde 25 artıyor
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.
Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak. Ayrıca, Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında arttırılabilecek.