Trafik sigortası primleri yüzde 25 artıyor

DHA'nın haberine göre İstanbul merkezli beş ilde 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye 'rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında; "Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi."

Operasyon İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerini de kapsıyor.