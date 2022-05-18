Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

New York’ta ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bugün bir araya gelecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz" dedi.

Geçen aylarda oluşturulan "stratejik mekanizma" kapsamında yapılacak görüşme öncesinde New York'taki Türkevi'nde konuşan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz diye çalışmalar yapmak.''

Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşecek.