Anıtkabir
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Dolar/TL kuru 16 sınırına yaklaştı

İki haftadır değer kaybı süren Türk Lirası, bu sabah saatlerinde dolar karşısında 15,97 seviyesini aşarak 16 sınırına yaklaştı. Kur kısa süre içinde 15,96 seviyesine döndü. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Dolar/TL kuru 16 sınırında

    Dolar
    Copyright: Getty Images

    Günaydın, Türkiye'den gün boyu gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

    Bu sabah da Dolar/TL kurundaki yükseliş haberiyle canlı sayfamızı açıyoruz.

    İki haftadır değer kaybı süren Türk Lirası, bu sabah saatlerinde dolar karşısında 15,97 seviyesini aşarak 16 sınırına yaklaştı. Kur kısa süre içinde 15,96 seviyesine döndü.

    Euro/TL kuru 16,76; Sterlin/TL de 19,80'den işlem görüyor.

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