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Dolar/TL kuru 16 sınırına yaklaştı
İki haftadır değer kaybı süren Türk Lirası, bu sabah saatlerinde dolar karşısında 15,97 seviyesini aşarak 16 sınırına yaklaştı. Kur kısa süre içinde 15,96 seviyesine döndü. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Dolar/TL kuru 16 sınırında
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Bu sabah da Dolar/TL kurundaki yükseliş haberiyle canlı sayfamızı açıyoruz.
İki haftadır değer kaybı süren Türk Lirası, bu sabah saatlerinde dolar karşısında 15,97 seviyesini aşarak 16 sınırına yaklaştı. Kur kısa süre içinde 15,96 seviyesine döndü.
Euro/TL kuru 16,76; Sterlin/TL de 19,80'den işlem görüyor.