Babacan: Ortak aday olmazsa DEVA Partisi'nin adayı Babacan'dır

Getty Images Copyright: Getty Images

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6'lı masada henüz ortak aday ismi konuşulmadığı; ancak ortak adayda uzlaşılamazsa partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını açıkladı.

Habertürk televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, "En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz 6'lı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. 6'lı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı" dedi:

"Öncelikle kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması. 6 genel başkandan birisi olabilir, dışarıdan da olabilir. 6'lı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki cumhurbaşanı adayıdır."

Partisinin kendi logosu ve adıyla seçimde yarışacağı kararıyla ilgili de Babacan, "Vatandaşlarımız seçim listesini açtıklarında DEVA Partisi'nin logosunu görecek. Bu ittifaka engel bir durum değil. Kapıyı kapatmıyoruz." dedi:

"Herhangi bir ittifak ve işbirliği olmaz ise doğal olarak DEVA Başkanı Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayıdır. 2018'de Millet İttifakı kuruldu ama her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardı. İttifak olmak ortak cumhurbaşkanı adayı anlamı gelmiyor."