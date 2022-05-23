Canlı Canlı Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 18 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, virüsün bir pandemiye yol açmayacağını söyledi ve kamuyouna "müsterih olma" çağrısında bulundu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.