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Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 18 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, virüsün bir pandemiye yol açmayacağını söyledi ve kamuyouna "müsterih olma" çağrısında bulundu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görülmedi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 18 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediğini söyledi.

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, virüsün bir pandemiye yol açmayacağını vurguladı ve kamuyouna "müsterih olma" çağrısında bulundu.

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  2. Ekonomi ve politika gündeminde neler bekliyor?

    Bugün Türkiye’de öne çıkacak ekonomik ve politik gelişmeler şöyle olacak:

    • TÜİK, Mart ayı mart ayı tarımsal girdi fiyat, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. Ayrıca yılın ilk çeyreğine ait iş gücü girdi endeksleri de açıklanması beklenen bir diğer TÜİK verisi olacak.
    • Günün öne çıkan bir diğer ekonomi gündemi ise Merkez Bankası’nın Mart ayına ilişkin açıklayacağı kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi. Bu verilerin saat 10.00 ve 14.30’da açıklanması bekleniyor.
    • Politika gündeminde ise CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var. Hafta sonu gerçekleşen Maltepe mitingi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıya başkanlık edecek.

  3. Post update

    BBC Türkçe'den herkese günaydın.

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri günboyu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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    Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle...

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