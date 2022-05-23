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Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görülmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 18 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, virüsün bir pandemiye yol açmayacağını söyledi ve kamuyouna "müsterih olma" çağrısında bulundu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görülmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 18 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediğini söyledi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, virüsün bir pandemiye yol açmayacağını vurguladı ve kamuyouna "müsterih olma" çağrısında bulundu.
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