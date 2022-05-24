İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 29’u muvazzaf 37 asker ve 23 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi

Türkiye’nin farklı yerlerinde planlanan bazı konserler yetkililer tarafından iptal edildi.

Karadenizli sanatçı Niyazi Koyuncu, yaptığı bir yazılı açıklama ile İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’taki konserinin Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtti.

Koyuncu, engelleme gerekçesi olarak da “kurumlarının değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan bir müzisyenin Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceği”nin gösterildiğini söyledi.

Konuyla ilgili Pendik Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı.

Bir diğer Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de 29 Mayıs Denizli konserinin Pamukkale Belediyesi tarafından; 11 Haziran Bostancı konserinin de organizasyon şirketi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Sanatçı, söz konusu iptaller için “Malum kişinin beni hedef gösteren açıklamaları ve paylaşımları sonucu” olduğunu söyledi.

Apolas Lermi’nin 19 Mayıs’ta İBB tarafından organize edilen Güngören’deki halk konseri öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Lermi’yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları için planlanan programda yer alan Yunan sanatçı Matthaios Tsahouridis de yine benzer siyasi tepkiler ardından etkinlikten çıkarılmıştı. Trabzonspor’un kararının ardından Apolas Lermi de kendi isteğiyle gecede sahne almamıştı.

Apolas Lermi’nin Bostancı konserinde sahneye paylaşacağı Kürt müzisyen Mikail Aslan ise, iptallerle ilgili Rudaw’a yaptığı açıklamada, “müzik şirketlerinin riske girmek istemediğini” söyledi.

İki şarkıcının Bostancı konseri, biletlerinin satışa sunulduğu Passo'nun internet sitesinden de kaldırıldı .

Konser iptal kararları toplumun bir kesimi tarafından özgürlüklerin kısıtlanması yönüyle endişeyle karşılanıyor.

Geçtiğimiz hafta Kürt müzisyen Aynur Doğan’ın da Kocaeli’deki konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Metin & Kemal Kahraman kardeşlerin Muş konseri de valilik tarafından iptal edilmişti.