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Denizli’de krom madeninde göçük meydana geldi, 1 işçi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yer alan bir krom maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 40 yaşındaki işçi Ali Rıza Kut hayatını kaybetti. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
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