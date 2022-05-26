Canlı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Mayıs ayı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi faizin geçtiğimiz dört ayda olduğu gibi Mayıs ayında da sabit tutulacağı yönünde. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Saat 15.00'te başlayacak toplantıda ana gündemin sınır ötesi harekat olması bekleniyor.
Erdoğan, hafta başı yapılan Kabine toplantısının ardından Suriye'ye yeni bir askeri operasyon sinyali vermiş ve detayların MGK'da görüşüleceğini söylemişti.
Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Bazı elektronik cihazların bandrol ücretlerine zam yapıldı
Bazı elektronik cihazlardan alınan TRT bandrol ücretlerine zam yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce yüzde 10 olan cep telefonu ve tabletlerdeki bandrol ücreti yüzde 12’ye; daha önce yüzde 2 olan bilgisayarlardaki bandrol ücreti de yüzde 4’e çıkarıldı.
Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakıldı.
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası, bugün saat 14.00’te Mayıs ayı faiz kararını açıklayacak.
Geçtiğimiz yılın son 4 toplantısında politika faizini toplam 500 puan indiren banka, bu yılki ilk 4 toplantısında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 14’te sabit tuttu.
17 ekonomistin katılımıyla yapılan Anadolu Ajansı anketinde ortak beklenti, faizin bu ay da sabit tutulacağı yönünde oldu.
Maarif Vakfı’na MEB’in bütçesinden 1,8 milyar TL aktarılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı’na 2022 yılında 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararın amacı, Maarif Vakfı’nın giderlerinin karşılanması olarak belirtildi.
Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olarak 2016 yılında devlet tarafından kuruldu.
Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’na göre, vakfın gelirleri arasında ulusal ve uluslararası fonlar, bağışlar ve faaliyetlerden elde edilen gelirler ile Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar bulunuyor.
Dört ilde bazı araziler orman sınırları dışına çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Manisa, Düzce, Bilecik ve Mersin’deki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Kararda krokiler ve koordinatları belirtilen alanlar, Düzce Gümüşova'ya bağlı Selamlar köyü, Manisa Yunusemre'ye bağlı Uzunburun mahallesi, Bilecik Osmaneli'ne bağlı Selçik köyü ve Mersin Mut'a bağlı Barabanlı-Meydan mahallesinde bulunuyor.
Hükümlülerin Covid-19 izinleri uzatıldı
Koronavirüs salgınındaki tedbirler kapsamında açık cezaevlerindeki hükümlülere verilen ve 31 Mayıs’ta sona erecek izin sürelerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararı şu sözlerle aktardı:
“Açık cezaevlerinde bulunanlar ile kapalı cezaevlerinde bulunup da açık cezaevine ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilenler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler 31 Temmuz 2023’e kadar izinli sayılacak.”