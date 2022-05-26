Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

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Bazı elektronik cihazlardan alınan TRT bandrol ücretlerine zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce yüzde 10 olan cep telefonu ve tabletlerdeki bandrol ücreti yüzde 12’ye; daha önce yüzde 2 olan bilgisayarlardaki bandrol ücreti de yüzde 4’e çıkarıldı.

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakıldı.