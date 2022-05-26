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İçki ve sigarada ÖTV’ye zam yapıldı
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni kararla, içki ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Artış oranı içkilerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 olarak belirlendi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.
Söz konusu uygulama 15 Ekim tarihine kadar geçerli olacak.
İçki ve sigarada ÖTV’ye zam yapıldı
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni kararla, içki ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı.
Zam oranı içkilerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 olarak belirlendi.
Sigarada 0,71 TL olan asgari maktu vergi tutarı da 0,79 TL oldu.