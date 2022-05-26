İçki ve sigarada ÖTV’ye zam yapıldı

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

Söz konusu uygulama 15 Ekim tarihine kadar geçerli olacak.