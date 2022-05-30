Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu.

Son 24 saatte 129 bin 961 Covid-19 testi yapıldı,864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi,iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, verilerle ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."