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Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 30 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 30 zam

    Ocak
    Copyright: Getty Images

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

  2. Merhaba

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