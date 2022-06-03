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YÖK'ün altı üyesi görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 18 üyesinden 6'sını görevden aldı, 5 yeni isimi ise üye olarak atadı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK'ün 6 üyesini görevden aldı

    YÖK
    Copyright: YÖK

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 YÖK üyesini görevden aldı.

    Buna göre göre görevine son verilen YÖK üyelerinin isimleri şöyle:

    “Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler.”

    Yeni atanan YÖK üyeleri ise, Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşe Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş.

  2. Merhaba

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