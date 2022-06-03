YÖK'ün altı üyesi görevden alındı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 YÖK üyesini görevden aldı.

Buna göre göre görevine son verilen YÖK üyelerinin isimleri şöyle:

“Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler.”

Yeni atanan YÖK üyeleri ise, Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşe Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş.