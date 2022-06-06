Dolar/TL kuru 16,50'yi aştı

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DHA, dün İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 1.685 kişinin tespit edildiğini aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde ülkede yasal kalış izni bulunmayan bu kişilerin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildiği belirtiliyor.