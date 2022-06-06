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Dolar/TL kuru 16,50'yi aştı
Cuma günü 16,44 seviyesinden kapanan dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı ve 16,55'i aştı. Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Cuma günü 16,44 seviyesinden kapanan dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı ve 16,55'i aştı. Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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DHA: İstanbul’da dün 1.685 düzensiz göçmen tespit edildi
DHA, dün İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 1.685 kişinin tespit edildiğini aktardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde ülkede yasal kalış izni bulunmayan bu kişilerin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildiği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugün toplanması planlanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugün TSİ 14.00’te Ankara’da toplanması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını söylemiş ve detayları bugün duyuracağını açıklamıştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise aynı saatlerde partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
Dolar/TL kuru 16,50'yi aştı
Cuma günü 16,44 seviyesinden kapanan dolar/TL kuru bugün 16,55'i aştı.
Kur Pazar gece önce 16,61’i ardından da 15,93’ü görmüştü.
Euro/TL 17,73, Sterlin ise 20,6 civarından işlem görüyor.
Günaydın!
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