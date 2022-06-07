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Dolar/TL kuru 16,60’ı aştı
Dün 16,58 seviyesinden kapanan dolar/TL kuru güne yüzde 0,18 yükselişle başladı. Kur 16,60 seviyesini aştı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Dün 16,58 seviyesinden kapanan dolar/TL kuru güne yüzde 0,18 yükselişle başladı. Kur 16,60 seviyesini aştı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Dolar/TL kuru 16,60’ı aştı
Dün 16,58 seviyesinden kapanan dolar/TL kuru güne yüzde 0,3 yükselişle başladı.
Kur 16,63 seviyesini aştı.
Euro/TL 17,80, Sterlin/TL ise 20,80 civarından işlem görüyor.
Günaydın!
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