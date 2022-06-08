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178 Afgan düzensiz göçmen bu sabah uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 178 Afgan'ın bu sabah İstanbul'dan uçakla ülkelerine gönderildiği açıklandı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 178 Afgan'ın bu sabah İstanbul'dan uçakla ülkelerine gönderildiği açıklandı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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178 Afgan düzensiz göçmen bu sabah uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 178 Afgan’ın ülkelerine gönderildiği açıklandı.
DHA’nın haberine göre İstanbul’da tespit edilen Afganlar bugün İstanbul Havalimanı D Terminali’ne götürüldükten sonra Ariana Afgan Havayolları’na ait uçakla, saat 02:00’de Kabil’e gönderildi.