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178 Afgan düzensiz göçmen bu sabah uçakla ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 178 Afgan'ın bu sabah İstanbul'dan uçakla ülkelerine gönderildiği açıklandı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. 178 Afgan düzensiz göçmen bu sabah uçakla ülkelerine gönderildi

    uçağa bindirilen afganlar
    Copyright: dha

    Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 178 Afgan’ın ülkelerine gönderildiği açıklandı.

    DHA’nın haberine göre İstanbul’da tespit edilen Afganlar bugün İstanbul Havalimanı D Terminali’ne götürüldükten sonra Ariana Afgan Havayolları’na ait uçakla, saat 02:00’de Kabil’e gönderildi.

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