Dolar/TL kuru 17,24'ü aştı, liranın bu yılki değer kaybı yüzde 23

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Twitter hesabından, "Abone deseni ve log kayıtlaır skandalı" adını verdiği ve BTK'nın kendi belgeleri ve mahkeme savunmalarına dayandırdığını söylediği bazı iddiaları paylaştı.

Adıgüzel, BTK'nın "313 servis sağlayıcısından 'gizli' ibaresiyle internet abonelerinin TC kimlik numaralarını, adreslerini, hangi saatte, hangi siteye girdiğini ve ne kadar kaldığını saat başı göndermesini" istediğini söylüyor.

İddiaya göre bazı firmalar, "gerek kullanıcılarının mahremiyet haklarının ihlali gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanununa açıkça aykırı olduğundan" BTK'nın 'buişleminin iptali için idari yargı sürecini başlatıyorlar. Adıgüzel, "3 büyük firmanın bu verileri paylaştığı sır değil." diyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de bu iddiaları gündeme taşıyan Adıgüzel şunları söylüyor:

"Türkiye'deki abonelerin bağlantı geçmişlerinin hukuksuz bir şekilde kayıt altına alıyor. Ve bu kayıtları süresiz olarak arşivlediğini de belirtiyor.

"BTK cevap dilekçesinde 'suçun işlenmesinin önlenmesi gibi meşru anayasal bir amaç"tan bahsetmişti. Yurttaşların trafik kayıtlarını, kimle ne zaman kaç dakika görüştüğünü, hangi siteleri ziyaret ettiğini süresiz kayıt altına tutmasına gerekçe olabilecek suç sizce hangisidir?

"TCK'nın 76 ncı maddesinde belirtilen soykırım suçu ve TCK 77 nci maddesindeki insanlığa karşı suçIar yönünden ise zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceği"nden bahisle kayıtları süresiz olarak tutacaklarını da ifşa ediyorlar.

"Yani, BTK Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına POTANSİYEL SOYKIRIM SUÇLUSU gibi muamele ediyor. Bu büyük bir skandaldır. Hadi diyelim masumiyet karinesini geçtik bu her şeyden önce bu ülkenin yurttaşlarına ağır bir hakarettir.

"Tabi tüm bunları apar topar önümüze getirilen 'Dezenformasyon Yasası' ile birlikte okumak lazım. Bu yasa ile birlikte Google, Facebook gibi sosyal ağlardan sonra Şebekeler Üstü Hizmet Sağlayıcılara (Whatsapp, Telegram, Bip vs.) da BTK ile bilgi belge paylaşımı zorunluğu gelecek."