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Dolar/TL kuru 17,24'ü aştı, liranın bu yılki değer kaybı yüzde 23
TL'nin değer kaybı sürüyor. Bu sabah erken saatlerde Dolar/TL kuru 17,24'ü geçti. Reuters haber ajansına göre bu yıl TL'nin dolar karşısında değer kaybı yüzde 23'ü aştı. TL geçen yıl da dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetmişti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İçişleri Bakanlığı, taksiler ve tırlara "kaçak göçmen taşınmasını" önlemeye yönelik tedbirler getiriyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, taksiler ve tırların ilden ile "kaçak göçmen taşımasını" önlemeye yönelik tedbirler getirileceğini açıkladı.
Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." dedi.
İçişleri Bakanı tılar için alacakları tedbiri, "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz." sözleriyle açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel: "Cumhuriyet tarihinin en önemli fişleme skandallarından biriyle karşı karşıyayız"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Twitter hesabından, "Abone deseni ve log kayıtlaır skandalı" adını verdiği ve BTK'nın kendi belgeleri ve mahkeme savunmalarına dayandırdığını söylediği bazı iddiaları paylaştı.
Adıgüzel, BTK'nın "313 servis sağlayıcısından 'gizli' ibaresiyle internet abonelerinin TC kimlik numaralarını, adreslerini, hangi saatte, hangi siteye girdiğini ve ne kadar kaldığını saat başı göndermesini" istediğini söylüyor.
İddiaya göre bazı firmalar, "gerek kullanıcılarının mahremiyet haklarının ihlali gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanununa açıkça aykırı olduğundan" BTK'nın 'buişleminin iptali için idari yargı sürecini başlatıyorlar. Adıgüzel, "3 büyük firmanın bu verileri paylaştığı sır değil." diyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de bu iddiaları gündeme taşıyan Adıgüzel şunları söylüyor:
"Türkiye'deki abonelerin bağlantı geçmişlerinin hukuksuz bir şekilde kayıt altına alıyor. Ve bu kayıtları süresiz olarak arşivlediğini de belirtiyor.
"BTK cevap dilekçesinde 'suçun işlenmesinin önlenmesi gibi meşru anayasal bir amaç"tan bahsetmişti. Yurttaşların trafik kayıtlarını, kimle ne zaman kaç dakika görüştüğünü, hangi siteleri ziyaret ettiğini süresiz kayıt altına tutmasına gerekçe olabilecek suç sizce hangisidir?
"TCK'nın 76 ncı maddesinde belirtilen soykırım suçu ve TCK 77 nci maddesindeki insanlığa karşı suçIar yönünden ise zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceği"nden bahisle kayıtları süresiz olarak tutacaklarını da ifşa ediyorlar.
"Yani, BTK Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına POTANSİYEL SOYKIRIM SUÇLUSU gibi muamele ediyor. Bu büyük bir skandaldır. Hadi diyelim masumiyet karinesini geçtik bu her şeyden önce bu ülkenin yurttaşlarına ağır bir hakarettir.
"Tabi tüm bunları apar topar önümüze getirilen 'Dezenformasyon Yasası' ile birlikte okumak lazım. Bu yasa ile birlikte Google, Facebook gibi sosyal ağlardan sonra Şebekeler Üstü Hizmet Sağlayıcılara (Whatsapp, Telegram, Bip vs.) da BTK ile bilgi belge paylaşımı zorunluğu gelecek."
Faturasını zamanında ödeyemediği için doğal gazı kesilen abone sayısı yüzde 42 arttı
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) verilerine göre 2021'de fatura bedelini zamanında ödeyemediği için gazı kesilen abone sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın dikkat çektiği verilere göre EPDK, 2021'de dağıtım şirketlerinin 1 milyon 620 bin 64 adet müşteriye geçici gaz kesintisi uyguladı.- Kesintilerin yaklaşık yüzde 73,9’unun fatura bedelinin zamanında ödenmemesi sebebiyle yapıldığı belirtiliyor.
EPDK'ya göre 2020'de 1 milyon 279 bin 990 adet müşteriye geçici gaz kesintisi yapıldı ve bunların yaklaşık yüzde 65,7’si fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yapıldı.
Akın, konuyla ilgili yorumunda: “İktidar, 2020 yılında Karadeniz doğalgazıyla ilgili müjde vererek faturaların düşeceği vaadinde bulundu. Bu müjdeden bir yıl sonra faturasını ödeyemediği için doğal gaz kesintisi yapılan abone sayısı rekor oranda arttı. Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden bir abonenin doğalgazı kesildiği ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle iktidar gizlemek istese de her apartmanda, her sokakta bir komşumuzun doğalgazı kesildi. Isınma gibi temel bir ihtiyaç artık lükse döndü.” ifadelerini kullandı.
TL'nin dolar karşısında değer kaybı yüzde 23'ü geçti
Türk lirasının değer kaybı sürüyor. Bu sabah erken saatlerde dolar/TL kuru 17,20'yi geçti; euro/TL 18,62 seviyesinde. Reuters'a göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 23'ü aştı.
Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performans gösterenlerden biri olmaya devam ediyor.
Tarihi değer kaybının yaşandığı geçen yıl TL dolar karşısında değerinin yüzde 44'ünü yitimişti.