Türkiye ve Yunanistan’dan karşılıklı Twitter mesajları

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün Twitter hesabından Türkiye’nin Ege’deki iddialarına dair 16 harita yayınladı.

Türkiye’nin politikasını “revizyonist” olarak adlandıran bakanlık, Ankara’nın bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Bu paylaşımdan birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Yunanca, İngilizce ve Türkçe olarak paylaşımda bulundu.

Erdoğan “Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez” dedi ve ekledi:

“Doğu Akdeniz’de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan’a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.

“Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir.”

Erdoğan’ın Yunanca mesajının ardından Yunanistan Anamuhalefet Lideri Aleksis Çipras da Türkçe bir paylaşım yaptı.

SYRIZA Başkanı ve Eski Başbakan Çipras “Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir” dedi.