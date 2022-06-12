Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem: Can kaybı yok

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Van'da Pazar akşamı 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Merkeze 50 km mesafedeki Ermişler Mahallesi'nde ise bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

DHA, deprem nedeniyle bölgede birçok kişinin evlerine giremediğini de aktardı.