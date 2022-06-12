yağmurda yürüyen yaşlı bir kadın

Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem: Can kaybı yok

Van'da Pazar akşamı 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yok. Kent merkezine yaklaşık 50 km mesafede bulunan Ermişler Mahallesi'nde ise bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Van'daki 5.0 büyüklüğündeki depremde 'can ve mal kaybı yok'

    afad görevlisi inceleme yapıyor
    Copyright: DHA

    Van'da Pazar akşamı 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

    Merkeze 50 km mesafedeki Ermişler Mahallesi'nde ise bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

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    DHA, deprem nedeniyle bölgede birçok kişinin evlerine giremediğini de aktardı.

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