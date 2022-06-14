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İstanbul Sözleşmesi: İYİ Parti lideri Akşener Danıştay'daki davaya katılacak
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına karşı açılan davalar Danıştay'da görülmeye devam ediyor. Bugünkü duruşmaya başvurucular arasında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener de katılacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
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Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için Danıştay'daki davaya katılacak
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına karşı açılan davalar Danıştay'da görülmeye devam ediyor.
Bugünkü duruşmaya başvurucular arasında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener de katılacak.
Akşener’in başvurusunun da aralarında olduğu davalardan 16 tanesi bugün Danıştay 10. Daire’de esastan görülecek.
Sözleşmenin feshinin iptaline ilişkin açılan 200’ün üzerindeki davadan 10'u 28 Nisan’da, 15 ise 7 Haziran’da görülmüştü.
Haziran'daki duruşmada danıştay Savcısı, Cumhurbaşkanlığı kararının iptali talebini yinelemişti.