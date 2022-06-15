TÜİK: Konut satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre ikiye katlandı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

Böylece en hızlı yıllık artışı kaydedildi.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 oldu. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 129 bin 707 oldu.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 161'i; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 31 bin 885''i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yüzde 235 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.

Mayıs ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 1275 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.