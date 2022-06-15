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TÜİK: Konut satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre ikiye katlandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Akşener: KYK yurtlarının başıboş yönetimlerin eline bırakılmasına göz yumamayız
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KYK yurtlarında yaşanan intiharları gündeme getirerek "Öğrencilerimizin yaşadığı barınma sorunu; onları dernek ve vakıflara ait, özel yurtlara mecbur bırakırken... KYK yurtlarının başıboş yönetimlerin eline bırakılmasına göz yumamayız" diye konuştu.
Akşener, Akdeniz Üniversitesi'ndeki intiharlara değinerek, "Elmalılı Hamdi Yazır yurtlarında yaşananların soruşturulması için konunun takipçisi olacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı gelire endeksli senet (GES) girişimini eleştiren Akşener, "Meğer devlet hava meydanları ile kıyı emniyetinin gelirlerini pazarlıyorlarmış. Bu gelirler daha önce millete harcanırken şimdi GES alan tasarruf sahibine gidecek" dedi ve ekledi:
"Nebati GES'ten sonra YES, yani yandaş endeksli senet çıkarırsa şaşırmayın."
Akşener, "Kur korumalı mevduat hesabının ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak" dedi.
TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Dünyadaki gelişmeler ve içeride uygulanan iktisadi politikalar risk primimizi yükseltiyor
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı açılışında konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Dünyadaki gelişmeler ve içeride uyguladığımız iktisadi politikalarla birlikte ülke risk primi yükseliyor" dedi.
Dünya gazetesi haberine göre Özilhan, "Ekonomiyi istikrarlı ve sürdürülebilir bir raya oturtabilecek sorunlar için uzmanların, teknisyenlerin ve akademisyenlerin görüşlerine kulak vermek gerek" diye konuştu.
Özilhan, Türkiye'nin gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için yeni bir tarım politikası oluşturmak gerektiğini vurguladı.
Enflasyondaki artış hızının daha önce görülmeyen bir düzeyde olduğunu belirten Özilhan, "Yatırımlar sadece düşük faiz politikasıyla sağlanmaz" dedi.
TÜİK: Konut satışları Mayıs'ta ikiye katlandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.
Böylece en hızlı yıllık artışı kaydedildi.
Ülke genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 oldu. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 129 bin 707 oldu.
Mayıs ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 161'i; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 31 bin 885''i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Yabancılara konut satışı yüzde 235 arttı
Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.
Mayıs ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 1275 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.