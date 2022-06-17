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AYM: Evlilik dışı birlikteliklerin ‘ahlak dışı’ olarak nitelendirilmesi Anayasa’ya aykırı
Anayasa Mahkemesi, evlilik dışı birlikteliklerin 'ahlak dışı' olarak nitelendirilmesini Anayasa'ya aykırı buldu. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karar, 13 yıldır Türkiye'de bir Türk ile ilişki yaşayan bir Rus'un başvurusu üzerine alındı. Gün boyu Türkiye'den öne çıkan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirimi ve ulaşılabilir işletmeci zorunluluğu getirildi
İçişleri Bakanlığı, yeni bir yönetmelikle günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirimi ve “her an ulaşılabilecek” işletmeci bulundurma zorunluluğu getirildi.
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre kimlik bilgisi bildirimleri doğrudan kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak veya muhtara onaylatılarak yapılacak.
Tüketici kredilerinde yıllık büyüme hızı ‘yüzde 60’ı aştı’
Tüketici kredilerinde yıllık büyüme hızı ‘yüzde 60’ı aştı’.
BloombergHT’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 10 Haziran itibarıyla tüketici kredilerinin büyüme hızı yüzde 60,6 oldu.
Ticari kredilerde ise büyüme hızı 49,9 olarak hesaplandı.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 123 milyar lira artışla 6,25 trilyon liraya çıktı.
Bunların içinde tüketici kredileri 890 milyar liraya yükseldi.
AYM: Evlilik dışı birlikteliklerin ‘ahlak dışı’ olarak nitelendirilmesi Anayasa’ya aykırı
Anayasa Mahkemesi, evlilik dışı birlikteliklerin ‘ahlak dışı’ olarak nitelendirilmesini Anayasa’ya aykırı buldu.
Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan karar, 13 yıldır Türkiye’de bir Türk ile ilişki yaşayan bir Rus’un başvurusu üzerine alındı.
Özel hayatın gizliliğini korumak için adı A.S. olarak kısaltılan başvurucu, 2016 yılında konut aldıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmek istedi.
Fakat İçişleri Bakanlığı bu başvuruyu, söz konusu kişinin yönetmelikte aranan “iyi ahlak sahibi olma” niteliğine uymadığına karar vererek başvuruyu reddetti.
Buna gerekçe olarak “yaşantısının Türk örf ve adetlerine uygun olmaması” gösterildi.
Bunun üzerine 2017’de dava açan A.S., iyi ahlak sahibi olmadığını gösteren hiçbir bilgi veya belge olmadığını, vatandaşlık başvurusunun gerekçesiz olarak reddedildiğini belirtti.
Başvuruyu değerlendiren Ankara 9. İdare Mahkemesi 2018’de “yaşadığı evlilik dışı birlikteliğin anayasal koruma altında olan aile kurumunu zedeleyici ve Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olması” nedeniyle A.S.’nin “iyi ahlak sahibi olmadığına” karar verdi.
Bunun üzerine bölge İdare Mahkemesi’ne giden A.S.’nin itirazı burada da sonuç vermedi.
A.S. son olarak aynı yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
4 yıl sonra karar veren AYM, mevzuatta aranan “iyi ahlak sahibi olma” şartının soyut bir içeriğe sahip olduğunu, bu yüzden her başvurucu için somut verilerle ortaya konması gerektiğini belirtti.
İdare Mahkemesi’nin tek gerekçe olarak 13 yıllık evlilik dışı birliktelik yaşamasını gösterdiğini hatırlatan AYM, mahkemenin başka bir araştırma yapmadan karar verdiğini açıkladı ve “vatandaşlık talebinin reddedilmesiyle ortaya çıkan özel hayata saygı hakkına yönelik müdahalenin ilgili ve yeterli bir gerekçe içermediği ve bu bağlamda demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.
AYM, bunun Anayasa’nın 20. maddesiyle güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlali olduğuna hükmetti.
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden akademisyen Elif Çelik de Twitter'da yaptığı paylaşımda "iyi ahlak sahibi olma" şartının "açıkça ayrımcılık gözettiğini" söyledi.
Günaydın!
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