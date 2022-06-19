Canlı Canlı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 5 bin 426 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayımladı. Kararname 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsarken, 33 ilin başsavcıları değişti. Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ve Gezi Parkı davalarında verilen kararlara şerh düşen hakimlerin de görev yerleri değiştirildi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.