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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 5 bin 426 hakim ve savcının yeri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayımladı. Kararname 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsarken, 33 ilin başsavcıları değişti. Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ve Gezi Parkı davalarında verilen kararlara şerh düşen hakimlerin de görev yerleri değiştirildi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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5 bin 426 hakim ve savcının yeri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayımladı. Kararname 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsarken, 33 ilin de başsavcıları değişti.
HSK, hakim ve savcılara atama kararlarıyla ilgili tebligatın 1 Temmuz’dan itibaren gönderileceğini duyurdu.
Yeri değiştirilen savcılar arasında, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Gezi Parkı davasındaki kararlara muhalefet şerhi düşen hakim Kürşad Bektaş ise Tokat’ın Turhal ilçesine görevlendirildi. Bektaş davada sanıklar için beraat talep etmişti.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir de Kahramanmaraş Hâkimliği’ne görevlendirildi. Demir, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi davasında karara şerh düşmüştü.
İyi haftalar
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