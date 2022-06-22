MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu

Günün öne çıkan en önemli gündemi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyareti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selman’ı saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşılayacak.

İlk önce baş başa görüşecek lider, daha sonra heyetler arası toplantıya katılacak. Akşam ise yemekte bir araya gelecekler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, saat 10.30’da partisinin grup toplantısında konuşacak.

Ekonomi gündeminde ise TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı tüketici güven endeksi verileri var. Açıklama saat 10.00’da yapılacak.