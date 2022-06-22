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MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görevli bir askerin açılan taciz ateşi sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görevli bir askerin açılan taciz ateşi sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Bugün hangi gündemler öne çıkıyor?
Günün öne çıkan en önemli gündemi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyareti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selman’ı saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşılayacak.
İlk önce baş başa görüşecek lider, daha sonra heyetler arası toplantıya katılacak. Akşam ise yemekte bir araya gelecekler.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, saat 10.30’da partisinin grup toplantısında konuşacak.
Ekonomi gündeminde ise TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı tüketici güven endeksi verileri var. Açıklama saat 10.00’da yapılacak.
Son dakikaMSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görevli Uzm. Çvş. Sercan Baş'ın açılan taciz ateşi sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.
MSB: Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın meydana gelen bir askeri araç kazası sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.
Özkaya, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde görevliydi.
Günaydın
BBC Türkçe'den herkese günaydın.
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