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Kurtulmuş: Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarında yüzde 40'lara yakın zam yapılacağını söyledi. Habertürk TV'de katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, asgari ücrete de benzer "bir dokunuş gerçekleştirileceğini" söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Kurtulmuş: Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek

    Numan Kurtulmuş
    Copyright: Getty Images

    AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarında yüzde 40’lara yakın zam yapılacağını söyledi.

    Habertürk TV’de katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, asgari ücrete de benzer “bir dokunuş gerçekleştirileceğini” söyledi.

    Hükümetin orta vadede enflasyonu düşürmek için atılacak adımları olduğunu belirten Kurtulmuş, ancak alım gücü probleminin daha acil olduğunu belirterek, “Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” dedi.

  2. Post update

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