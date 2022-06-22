Canlı
Kurtulmuş: Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarında yüzde 40'lara yakın zam yapılacağını söyledi. Habertürk TV'de katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, asgari ücrete de benzer "bir dokunuş gerçekleştirileceğini" söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Kurtulmuş: Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarında yüzde 40’lara yakın zam yapılacağını söyledi.
Habertürk TV’de katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, asgari ücrete de benzer “bir dokunuş gerçekleştirileceğini” söyledi.
Hükümetin orta vadede enflasyonu düşürmek için atılacak adımları olduğunu belirten Kurtulmuş, ancak alım gücü probleminin daha acil olduğunu belirterek, “Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” dedi.
Post update
BBC Türkçe'den herkese merhaba.
Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın:
Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.