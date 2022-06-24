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Ankara Büyükşehir Belediyesi: 14 araç yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye araçları, su tankerleri ve iş makinelerinden oluşan 14 aracın Marmaris'teki orman yangınına müdahale için yola çıktığını duyurdu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi: 14 araç yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye araçları, su tankerleri ve iş makinelerinden oluşan 14 aracın Marmaris'teki orman yangınına müdahale için yola çıktığını duyurdu.

    Yavaş çalışmalarda 32 personelin de görev alacağını söyledi.

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