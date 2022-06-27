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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salı günü, Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla bir zirve yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Madrid'teki NATO toplantısı öncesinde Finlandiya ve İsveç ile görüşüleceğini söyledi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Salı günü bir zirve yapılacağını duyurdu. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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İstanbul ile Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı yapılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 5 şehir ile tüm Batı Karadeniz için sel riski olduğunu duyurdu.
Soylu, AFAD ve valiliklerin alarm durumunda olduğunu da açıkladı.
İstanbul Valiliği de kent için öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış uyarısı yaptı.
Zonguldak ve Karabük’te yağışa bağlı olarak sel olayları yaşanıyor.
Gün boyunca bu konudaki gelişmeleri bu sayfada haberleştirmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya bir zirve yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Madrid’teki NATO toplantısı önceside Finlandiya ve İsveç ile görüşüleceğini söyledi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Salı günü bir zirve yapılacağını duyurdu.
Sözcü Kalın zirve öncesi gelinen noktayı şöyle özetledi:
Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Kalın, Suudi Arabistan ile normalleşmeye ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
Sözcü Kalın, "Suudi Arabistan'la Kaşıkçı cinayetine kadar çok ciddi sorunlarımız yoktu. Bir iki yerde görüş ayrılıklarımız vardı. Kaşıkçı cinayeti büyük bir travma yarattı. Ülkemizde bu şekilde yapılmış olması. Türkiye o dönemde üzerine düşeni fazlası ile yaptığını düşünüyorum. Duyurulması ve dünyada gündem olması. Neticede mahkemenin verdiği karara hukuken saygı duymak zorundayız. Siyaseten ve vicdanen yeterli bulmayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.