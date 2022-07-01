Asgari ücret zammı 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak

Quote Message: "Komşuları açmaya çalışmış kapıyı ama açamamışlar. Tabi bizler de geldik ama olay çok önceden olmuştu. İtfaiye ve belediye ekipleri hemen geldi ama Allah rahmet eylesin, kızımızı kurtaramadık. Annesiyle görüşmüş, 'kapıyı açamıyorum boğazıma kadar su geldi' demiş. Komşular da inmiş ama onlarda boğulma tehlikesi geçirince geri çekilmişler"

"Komşuları açmaya çalışmış kapıyı ama açamamışlar. Tabi bizler de geldik ama olay çok önceden olmuştu. İtfaiye ve belediye ekipleri hemen geldi ama Allah rahmet eylesin, kızımızı kurtaramadık. Annesiyle görüşmüş, 'kapıyı açamıyorum boğazıma kadar su geldi' demiş. Komşular da inmiş ama onlarda boğulma tehlikesi geçirince geri çekilmişler"