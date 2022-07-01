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Asgari ücret zammı 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olması karara bağlandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olması karara bağlandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz
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Ankara’da 20 yaşındaki Busenur Doğanay evini sel suyunun basması sonucu hayatını kaybetti
Ankara’da Perşembe günü etkili olan yağışta 20 yaşındaki Busenur Doğanay, zemin kattaki evini sel suyunun basması sonucu hayatını kaybetti.
Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde yaşanan olay için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “20 dakikada metrekareye 20 kilogram kadar yağış geldi” diyerek şehir bölgesinde ikazların yeterli olmadığını savundu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Busenur’un aniden eve dolan sel suları üzerine annesini aradığını ve ‘anne eve su basıyor' dediğini anlattı.
Turgut Altınok, Busenur Doğanay’ın geçen hafta yine Ankara’da ölen kişiyle de yakın akraba olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Altınok, “Altyapının hızla yapılması lazım, yağmur kanalların hızla yapılması lazım.” dedi.
İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik da sel suyunun eve çok hızlı şekilde dolduğunu belirterek şunları anlattı:
20 yaşındaki genç kadının Antalya’daki ailesinin Ankara’ya geldiği kaydediliyor.
Anadolu Ajansı selde bir kişinin de kaybolduğunu aktarıyor.
Asgari ücret zammı1 Temmuz itibariyle geçerli olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olması karara bağlandı.
Zam oranının bugün açıklanması bekleniyor.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ''Asgari ücrete enflasyondaki kadar zam yapılmalıdır. Yüzde 40 zam bekliyoruz'' dedi.