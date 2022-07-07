Motorinde 2,10 TL'lik indirim beklentisi

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Canlı anlatım

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  1. Motorinde 2,10 TL'lik indirim beklentisi

    pompa
    Copyright: Getty Images

    Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

    Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor.

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