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Trafikte bayram tatili yoğunluğu başladı

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Canlı anlatım

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  1. Trafikte bayram tatili yoğunluğu başladı

    Trafik
    Copyright: DHA

    43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor.

    Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi.

    Bayram tatiline çıkmak isteyenler, Ankara- Kırıkkale yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun bugün artarak devam etmesi beklenirken, İstanbul'da da bayram yoğunluğu başladı.

    Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.

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