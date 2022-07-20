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Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumu Selefi-Vehhabi akımlarını yaymakla suçlayan iddialara yanıt verdi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Selefi ve Vehhabi akımlarını yaymakta kurum olarak rol oynadığına yönelik suçlamalara yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığımızı ‘Selefi-Vehhabi’ fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür” açıklamasında bulundu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
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Diyanet İşleri Başkanlığı: “Selefi-Vehhabi fikir akımlarının yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan paylaşımlar, rahatsız edici ve üzücü”
Diyanet İşleri Başkanlığı, Selefi ve Vehhabi akımlarını yaymakta kurum olarak rol oynadığına yönelik suçlamalara yanıt verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, “Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığımızı ‘Selefi-Vehhabi’ fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür” açıklamasında bulundu.
Bu iddialar son günlerde ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tarafından dile getirildi.
Ünlü, Sakarya’da bir camide Kuveyt Fetva Kurulu Üyesi Osman el-Hamis'in vaaz vermesinin ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Ünlü, "Yurt dışından Türkiye'ye gelip vaaz veren Vahhabilere izin verilmemeli. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" dedi.
Dün akşam Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında ise Ünlü, “Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikelidir" diyerek şu iddiaları sarf etti:
“Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli.”