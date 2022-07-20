Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumu Selefi-Vehhabi akımlarını yaymakla suçlayan iddialara yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Selefi ve Vehhabi akımlarını yaymakta kurum olarak rol oynadığına yönelik suçlamalara yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığımızı ‘Selefi-Vehhabi’ fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür” açıklamasında bulundu.

Bu iddialar son günlerde ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tarafından dile getirildi.

Ünlü, Sakarya’da bir camide Kuveyt Fetva Kurulu Üyesi Osman el-Hamis'in vaaz vermesinin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü, "Yurt dışından Türkiye'ye gelip vaaz veren Vahhabilere izin verilmemeli. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" dedi.

Dün akşam Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında ise Ünlü, “Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikelidir" diyerek şu iddiaları sarf etti:

“Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli.”

Quote Message: Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Sünnet-i Seniyye’ çizgisinde sahih din anlayışını şiar edinmiş, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden asla taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde olan, ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Sünnet-i Seniyye’ çizgisinde sahih din anlayışını şiar edinmiş, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden asla taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde olan, ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurumdur.

Quote Message: Başkanlığımız, başta cami ve Kur’an kurslarımız olmak üzere, hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir. Başkanlığımız, başta cami ve Kur’an kurslarımız olmak üzere, hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir.

Quote Message: Zahiri, parçacı, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlarla gelişen ve İslam’ın rahmet dini olduğu gerçeğini göz ardı eden yaklaşımların bilhassa gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit ettiğine dair Başkanlığımızın yayınları ve üst düzey açıklamaları olduğu ise malumdur. Zahiri, parçacı, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlarla gelişen ve İslam’ın rahmet dini olduğu gerçeğini göz ardı eden yaklaşımların bilhassa gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit ettiğine dair Başkanlığımızın yayınları ve üst düzey açıklamaları olduğu ise malumdur.

Quote Message: İslam dünyasında tefrika ve tezviratın açtığı yaralar böylesine büyümüşken, milletimizin birliğine ve ümmetin bütünlüğüne zarar verecek söylemlerden kaçınmak da her Müslüman’ın vazifesi olmalıdır. from Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dünyasında tefrika ve tezviratın açtığı yaralar böylesine büyümüşken, milletimizin birliğine ve ümmetin bütünlüğüne zarar verecek söylemlerden kaçınmak da her Müslüman’ın vazifesi olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı