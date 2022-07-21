Merkez Bankası’nın faizi sabit tutması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak.

Piyasa, TCMB’nin faizi sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Temmuz TCMB faiz kararı beklenti anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde gerçekleşti.

Yıl sonu tahminini paylaşan 13 kurumun medyan beklentisi faizlerin yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde oldu.

Bloomberg HT’nin anketinde en düşük yıl sonu tahmini veren kurum Ağustos ayından itibaren faiz indirimlerine başlanarak politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini beklediğini belirtti.

En yüksek yıl sonu politika faizi tahminini paylaşan kurum ise Ekim ayında 26 puan faiz artırımına gidilerek yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40 seviyesine kadar yükseltilmesini beklediklerini paylaştı.

TCMB, Haziran ayındaki toplantısında da politika faizini yüzde 14’te tutarak üst üste altı toplantıda faizde bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB’nin enflasyon hedefi yüzde 5; yıllık enflasyon ise yüzde 78,62.

Kurumun bu tabloya rağmen faiz artırımına gitmemesi eleştiriliyor.