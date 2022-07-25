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LGS tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Özer, "Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. LGS sonuçları açıklandı, adayların % 95'i tercih ettiği okullardan birine girdi

    LGS sınavı
    Copyright: Getty Images

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldığını anımsatan Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ve ile "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek” dedi.

    Quote Message: Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799’u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95’i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93’ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin orta öğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme." from Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanı
    Mahmut ÖzerMilli Eğitim Bakanı

  3. Kütahya'da dün başlayan yangına müdahale devam ediyor

    yangın
    Copyright: dha

    Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün akşam saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınına 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su taşıma aracı 15 itfaiye, 6 dozer ve 650 personel ile müdahale ediliyor.

    DHA’nın haberine göre gece saatlerinde yangın bölgesine gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'dan bilgi aldı.

    Sonrasında bir açıklama yapan Çelik "Her ihtimale karşı Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yarın sabah buraya 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla rüzgarın şiddetleneceği beklentisi var. Ona karşı güçlü bir müdahale ile yangını bu 200 hektarlık alanda tutarak büyümesini engellemek istiyoruz" dedi.

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