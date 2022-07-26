İzmir merkezli 18 ilde Gülen yapılanması operasyonu: 35 gözaltı kararı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda üniversitede yeni fakülteler açılmasına karar verdi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 14 üniversitede fen-edebiyat fakülteleri kapatıldı .

Bunların bir kısmında bu fakülteler İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi olarak iki ayrı fakülte şeklinde yeniden kuruldu.

Erdoğan bir başka kararla da aralarında Marmara, Mimar Sinan, Yıldız Teknik ve Bilgi’nin de olduğu çok sayıda üniversitede yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kurulmasına karar verdi.

Toplam 22 üniversitede 36 yeni fakülte ve yüksekokul kurulurken 16 fakülte de kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na Osman Sezgin’i atadı .