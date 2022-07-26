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İzmir merkezli 18 ilde Gülen yapılanması operasyonu: 35 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada 18 ilde 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DHA, bu kişiler arasında bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen ve 18 astsubay olduğu aktarıyor. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İzmir merkezli 18 ilde Gülen yapılanması operasyonu: 35 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada 18 ilde 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içinde yer aldıkları ve ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu öne sürülüyor.
DHA’ya göre zanlılar 14’ü muvazzaf 21 asker ve 14 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisinden oluşuyor.
Gözaltı kararı verilen kişiler arasında bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen ve 18 astsubay olduğu aktarılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda üniversitede yeni fakülteler açılmasına karar verdi, bazı fakülteleri kapattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda üniversitede yeni fakülteler açılmasına karar verdi.
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 14 üniversitede fen-edebiyat fakülteleri kapatıldı.
Bunların bir kısmında bu fakülteler İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi olarak iki ayrı fakülte şeklinde yeniden kuruldu.
Erdoğan bir başka kararla da aralarında Marmara, Mimar Sinan, Yıldız Teknik ve Bilgi’nin de olduğu çok sayıda üniversitede yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kurulmasına karar verdi.
Toplam 22 üniversitede 36 yeni fakülte ve yüksekokul kurulurken 16 fakülte de kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na Osman Sezgin’i atadı.