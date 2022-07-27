Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine karar verdi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün akşam katıldığı bir TV programında Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos’ta Mersin Limanı’ndan ilk görev yerine gönderileceğini açıkladı.

Öte yandan bu görev yerinin neresi olduğunu belirtmedi.

Dönmez "25-30 yıldır enerji sektöründeyim. Bu kadar öngörülemez bir dönem hatırlamıyorum. Yarın, önümüzdeki hafta ya da ay ne olacak sorusunun cevabı verilemiyor” diye konuştu.

Dönmez ayrıca Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TANAP’ın kapasitesini iki katına çıkarmanın mümkün olduğunu, bunun için bazı kapasite artırma yatırımlarına ihtiyaç olacağını söyledi.