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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine karar verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararıyla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanıdı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine karar verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararıyla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanıdı.
Karara göre bu kişiler her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabilecek.
Türkiye vatandaşlarının Bulgaristan’a girmek için ise pasaport sahibi olması ve Bulgaristan vizesi alması gerekiyor.
Türkiye son olarak Sırbistan'la karşılıklı kimlikle seyahat konusunda adımlar atmıştı.
Türkiye'nin Norveç vatandaşlarına kimlikle seyahat hakkı vermesi de sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
Pandemi sürecinde pasaportlarını yenilemeyen çok sayıda kişinin bu yıl pasaport başvurusu yapması nedeniyle Avrupa'da pek çok ülke pasaport talebine yetişmekte zorlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye’de üs bölgesine taciz ateşi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde iki askerin bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Askerlerin Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal olduğu duyuruldu.
Bakanlık “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.
Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos’ta göreve başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün akşam katıldığı bir TV programında Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos’ta Mersin Limanı’ndan ilk görev yerine gönderileceğini açıkladı.
Öte yandan bu görev yerinin neresi olduğunu belirtmedi.
Dönmez "25-30 yıldır enerji sektöründeyim. Bu kadar öngörülemez bir dönem hatırlamıyorum. Yarın, önümüzdeki hafta ya da ay ne olacak sorusunun cevabı verilemiyor” diye konuştu.
Dönmez ayrıca Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TANAP’ın kapasitesini iki katına çıkarmanın mümkün olduğunu, bunun için bazı kapasite artırma yatırımlarına ihtiyaç olacağını söyledi.