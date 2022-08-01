Milli Savunma Bakanlığı, Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan’a gitmek üzere Odessa limanından sabah 08.30’da hareket edeceğini duyurdu.

Tahıl koridoru anlaşması nasıl imzalandı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan beri Ukrayna tahılının aylardır Karadeniz'den çıkamaması yüzünden Afrika'da gıda sıkıntısı yaşanıyor, kıtada sekiz bölgede açlık tehlikesi başgösterdi.

Rusya'nın işgalinden önce Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatı dünyadaki toplam buğday ve arpa ihracatının üçte birini oluşturuyordu. Rusya da kendi tahıl ve gübresini ihraç etmeye istekli.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından, Ukrayna ve Rusya, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya 22 Temmuz günü İstanbul'da imza atmışlardı.