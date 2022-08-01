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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı başlıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan’a gitmek üzere Odessa limanından sabah 08.30’da hareket edeceğini duyurdu. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Meclis sağlık çalışanları için bugün olağanüstü toplanacak
TBMM Genel Kurulu, CHP’nin sağlık çalışanlarına şiddet konusunda verdiği kanun teklifi için bugün saat 15.00’te olağanüstü toplanıyor.
Toplantıya AKP, MHP ve HDP katılmıyor.
CHP’nin dilekçesi üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul’u 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda teklifin ele alınmasını istiyordu.
Fakat görüşmelere başlanması için toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin salonda bulunması beklenmiyor.
AKP’nin toplantıya katılmama gerekçesini Grup Başkanvekili Mahir Ünal şöyle açıklamıştı:
"Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışma yapıyorlar. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Bizim sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.”
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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başlıyor, mısır yüklü ilk gemi 08.30'da yola çıkıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan’a gitmek üzere Odessa limanından sabah 08.30’da hareket edeceğini duyurdu.
Tahıl koridoru anlaşması nasıl imzalandı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan beri Ukrayna tahılının aylardır Karadeniz'den çıkamaması yüzünden Afrika'da gıda sıkıntısı yaşanıyor, kıtada sekiz bölgede açlık tehlikesi başgösterdi.
Rusya'nın işgalinden önce Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatı dünyadaki toplam buğday ve arpa ihracatının üçte birini oluşturuyordu. Rusya da kendi tahıl ve gübresini ihraç etmeye istekli.
Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından, Ukrayna ve Rusya, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya 22 Temmuz günü İstanbul'da imza atmışlardı.