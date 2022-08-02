Milli Savunma Bakanı Akar: Odessa Limanı'ndan gemilerin çıkışı devam edecek

Reuters Copyright: Reuters Sierra Leone bayraklı gemi dün yola çıktı Image caption: Sierra Leone bayraklı gemi dün yola çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna’nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan ilk gemiye ilişkin, "Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek” dedi.

Lübnan’a 26 bin ton mısır taşıyan Sierra Leone bayraklı gemi, tahıl koridoru anlaşması kapsamında dün yola çıkmıştı.

AA Editör Masası'na konuk olan Akar, geminin bugün saat 15.00 civarında Türk boğazları açıklarında bulunmasının beklendiğini bildirdi.

Akar, "Açıkta demirlemesini müteakip Müşterek Koordinasyon Merkezinde Rusya-Ukrayna-Türkiye-BM temsilcilerinin oluşturacağı müşterek heyet gidip oradaki yükü bir şekilde kontrol edecekler. Dolayısıyla bir an evvel herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde, inşallah çıkmaz, devam edecek" diye konuştu.

Bakan Akar, bu protokolün bütün gemiler için geçerli olduğunu, imzalanan metnin buna amir olduğunu ifade etti.