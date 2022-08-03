Canlı
Milli Savunma Bakanlığı: Razoni gemisi bugün 10.00’dan itibaren denetlenecek
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli geminin, bugün Türkiye saatiyle 10.00'dan itibaren denetleneceği açıklandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Milli Savunma Bakanlığı: Razoni gemisi bugün 10.00’dan itibaren denetlenecek
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna’dan Lübnan’a giden tahıl gemisi Razoni’nin bugün TSİ 10.00’dan itibaren denetleneceğini açıkladı.
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin yapacağı ortak denetleme, geçen ay varılan tahıl anlaşmasının ardından yapılan ilk denetleme olacak.
Gemi dün İstanbul açıklarına varmıştı.
Bakanlık geminin videosunu da yayınladı.
Dışişleri: Yemen’de ateşkesin iki ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki ateşkesin iki ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ateşkesten, ülke sathında yolların açılması ve Yemen'de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde istifade edilebileceğini umuyoruz” ifadeleri yer aldı.
Ülkede 2014’ten beri devam eden çatışmalar büyük yıkıma yol açmış durumda.
Ukrayna'da yola çıkan tahıl yüklü gemi Türk karasularında
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün yapılacak denetimi bekliyor.
Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.
Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek.
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Tahıl koridoru: İstanbul’da faaliyete geçen Müşterek Koordinasyon Merkezi hakkında neler biliniyor?