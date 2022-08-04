Yıldız Teknik Üniversitesi Copyright: Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Image caption: Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile ÖSYM Başkanlığı’na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümü'nden 1996'da mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü’nde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2020'den bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) suç duyurusu üzerine KPSS'nin bu yılki lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

KPSS iddiaları: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı