Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek boş gemide denetim başladı

Tahıl anlaşması sürecini yöneten Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli temsilcilerin, tahıl almak için Türkiye'den Ukrayna'ya hareket edecek boş gemide denetimi Cuma sabahı başladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca, tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde üç geminin daha Cuma günü Ukrayna limanlarından ayrılmasının beklendiğini açıkladı.

Reuters ve AFP haber ajansları, üç geminin toplamda 58 bin tondan fazla tahıl taşıyacağını duyurdu.

Haber ajansları, Cuma günü yola çıkması beklenen gemilerden ikisinin Chornomorsk, üçüncüsünün Odessa'dan hareket etmesinin beklendiğini yazdı.

Gemilerin Türkiye'nin kuzeybatısındaki Karasu, İrlanda’nın güneyindeki Ringaskiddy ve İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Teesport limanlarına gidecekleri belirtildi.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan’a gitmek üzere yola çıkan mısır yüklü Razoni adlı gemi denetimin ardından İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmıştı.

İstanbul’da faaliyete geçen Müşterek Koordinasyon Merkezi hakkında neler biliniyor?