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Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kod' uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Antalya dahil 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kod uyarısı, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu; meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kod' uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

    Sağanak yağış
    Copyright: DHA

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

    Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

    Sarı kod uyarısı, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu; meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor.

    Uyarı yapılan iller;

    • Afyonkarahisar
    • Antalya
    • Aydın
    • Burdur
    • Denizli
    • Isparta
    • İzmir
    • Kütahya
    • Manisa
    • Muğla
    • Uşak
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