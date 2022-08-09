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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün demir alacak
Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon faaliyetlerine hız katması amaçlanan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün törenle ilk görev yerine uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'ndaki tören TSİ 12:30'da başlayacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan iki gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah iki geminin Çernomorsk’tan hareket ettiğini açıkladı.
MSB, Liberya bayraklı Ocean Lion isimli geminin Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türkiye bayraklı Rahmi Yağcı adlı geminin de İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getireceğini duyurdu.
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün demir alacak
Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon faaliyetlerini hızlandırması amaçlanan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün törenle demir alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'ndaki tören TSİ 12:30'da başlayacak.
Yaklaşık 2,5 ay limanda kalan sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığını açıkladı.
Sondaj gemisinin uzunluğu 238, yüksekliği 112, genişliği 42 metre.
Gemi, 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip.
200 mürettebat kapasiteli gemide helikopter pisti de var.
Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.
Abdülhamid Han: İlk sondajı için demir alacak geminin maliyeti ne kadar, özellikleri neler?