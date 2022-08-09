PGE DENİZCİLİK Copyright: PGE DENİZCİLİK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah iki geminin Çernomorsk’tan hareket ettiğini açıkladı.

MSB, Liberya bayraklı Ocean Lion isimli geminin Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türkiye bayraklı Rahmi Yağcı adlı geminin de İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getireceğini duyurdu.