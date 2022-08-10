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Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı: 'Dikkatli ve tedbirli olunmalı'

    Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

    Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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  2. Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker hayatını kaybetti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Quote Message: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” from Milli Savunma Bakanlığı
    Milli Savunma Bakanlığı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı.

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