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Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı: 'Dikkatli ve tedbirli olunmalı'
Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı.