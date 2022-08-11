Merdan Yanardağ'dan kendisi için 'Her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyor' diyen Muharrem İnce'ye yanıt: Seni iftiralarınla başbaşa bırakıyorum

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ'ın her ay CHP ve İYİ Parti'den para aldığını iddia etti.

İnce, sosyal medya hesabından Yanardağ'ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda,"Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" ifadesini kullandı.

Yanardağ, İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İnce için, "gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş biri" ifadesini kullanan Yanardağ, "Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum" dedi.

Muharrem İnce dün Denizli'de yaptığı konuşmada "Halk TV, TELE 1, KRT; CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'Maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra 'Bu ülkeye demokrasi getireceğiz' diyorlar" demişti.

Merdan Yanmardağ dün akşam TELE 1'de yayımlanan "18 Dakika" adlı programda Gelecek Partisi liderine tepki göstermiş, "Sayın İnce, İYİ Parti'den CHP'den maaş alıyorlar' diyerek siz bizi ihbar etmeye çalışıyorsunuz. Bunu ispat edeceksiniz. Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Buruşuk bir peçete gibi, bu sistem sizi bir kenara attı" demişti.