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YSK Başkanı Akkaya: CHP Genel Başkanının kastını anlayamadım, tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok" açıklamasıni yorumladı. Akkaya, "CHP Genel Başkanının 'Bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok' sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastının ne olduğunu doğrusu anlayamadım. O sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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YSK Başkanı Akkaya: CHP Genel Başkanının kastını anlayamadım, tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok" açıklamasıni yorumladı.
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Akkaya, seçime katılma hakkı elde edecek partilerden hiçbir şey saklanmadığını, dünyada en güvenilir seçim yapılan ülkeler arasında Türkiye'nin ön sıralarda yer aldığını söyledi.
Akkaya, "CHP Genel Başkanının 'Bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok' sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastının ne olduğunu doğrusu anlayamadım. O sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum” dedi.
Bazı siyasi parti yetkililerinin gündeme getirdiği, seçimlerde mükerrer oy kullanımını engellemek için parmak boyası kullanımı önerisiyle ilgili de konuşan Akkaya, bu yöndeki talepleri şöyle değerlendirdi:
Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara vatandaşlık verilmeye devam edildiği haberleri çıkıyor ve kaç kişiye verildiği de bilinmiyor. Seçimde çok büyük bir yabancı kitlesi oy kullanırsa ne olacak?” sorusuna şu yanıtı vermişti:
“Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız.”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'a Twitter hesabından yanıt vermişti.
11 ilin emniyet müdürü değişti, Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze çekildi
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla 11 ilin emniyet müdürü değişti, Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze çekildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Polis Başmüfettişi; Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ise Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanarak merkeze çekildi.
İçişleri Bakanlığı: 329 kaymakamın görev yerleri değiştirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile Hukuk Müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atanmışlardır" denildi.
Açıklamada ayrıca şöyle denildi:
"1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçemizin Kaymakamının görev yerleri değiştirilmiştir.
"İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 Kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden Kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atanmış, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapılmıştır.
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirilmiştir. Kararname sonrası boş kalan ilçelerimize Kaymakam Vekili görevlendirilmiş olup 922 İlçemizin tamamına Kaymakam verilmesi sağlanmıştır."
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle ayrıca;
Göç İdaresi Başkanlığında boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.
Uyum ve iletişim Genel Müdür Vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü Vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür Vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan Vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı.
İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirildi.
Rütbeleri yükseltilen üç ismin görev yerleri ise değişmedi.
Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " 'Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti.' İleride böyle denecek" ifadelerini kullandı.
Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" diyerek yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.
23 Haziran'da yürürlüğe giren yasayla, çalışan ve emekli hekimlerin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmıştı.
Bu kapsamda sağlık personelinin ek ödemeleri artırılmış, hekim dışı personelin döner sermayeden aldığı pay yükseltilmişti.
Yasayla ayrıca doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlanmıştı.